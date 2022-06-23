Делегацию Башкирии на ПМЭФ кормила фирма, в еде которой нашли кишечную палочку

Кроме того, подрядчик должен был кормить делегацию деловыми обедами (в разные дни число участников составляло от 165 до 229), а также деловыми ужинами (на 174 — 223 человека). На обед и ужин подавали холодные закуски (например, спринг-роллы из утки с муссом кимчи), салат (из конины с зелень, грибами и копченым сыром), один из супов (в первый день форума — свекольник с сыром страчателла), второе блюдо (запеченный лосось с маринованными цукини), кондитерские изделия и напитки. Меню было разнообразным, блюда в разные дни практически не повторялись. На ужинах делегация могла позволить себе алкоголь: выбор состоял между белым или красным сухим винами «Шардоне», «Каберне Совиньон» (проекта «Галицкий и Галицкий» или аналоги).