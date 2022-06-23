Делегацию Башкирии на ПМЭФ кормила фирма, в еде которой нашли кишечную палочку

Конкурс на право предоставить услуги не проводили, контракт 15 июня заключили с единственным поставщиком — ООО «Торатау Сервис». Информация о подписанном документе появилась на портале госзакупок 20 июня. Заказчиком выступил республиканский Минторг.
Согласно заключенному контракту, в обязанности компании «Торатау Сервис» входила организация услуг питания участников делегации Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме. Их стоимость составила 5 млн рублей, оплата была предусмотрена из республиканского бюджета.
Поставщик должен был организовать восемь кофе-брейков, по два в день с 15 по 18 июня. Самый малочисленный из кофе-брейков необходимо было рассчитать на 163 человека, самый массовый — на 225 посетителей. В меню входили напитки (черный и зеленый чай, сахар, лимон, растворимый кофе, вак-беляш, учпочмак, курник, мини-чебуреки, несколько видов пирожных и капкейков, яблочный штрудель, пироги и круассаны, брускетта с лососем и сэндвич с курицей и другое). Меню каждого кофе-брейка отличалось от других.
Кроме того, подрядчик должен был кормить делегацию деловыми обедами (в разные дни число участников составляло от 165 до 229), а также деловыми ужинами (на 174 — 223 человека). На обед и ужин подавали холодные закуски (например, спринг-роллы из утки с муссом кимчи), салат (из конины с зелень, грибами и копченым сыром), один из супов (в первый день форума — свекольник с сыром страчателла), второе блюдо (запеченный лосось с маринованными цукини), кондитерские изделия и напитки. Меню было разнообразным, блюда в разные дни практически не повторялись. На ужинах делегация могла позволить себе алкоголь: выбор состоял между белым или красным сухим винами «Шардоне», «Каберне Совиньон» (проекта «Галицкий и Галицкий» или аналоги).
В настоящее время этот услуги оказаны, стороны подписали акт выполненных работ, но оплата исполнителю пока не поступила.
Согласно данным сервиса Seldon.Basis, компания «Торатау Сервис» создана 13 мая 2019 года. В 2021 году она получила выручку 146,88 млн рублей, прибыль составила 16,24 млн. Основной вид деятельности компании — зрелищно-развлекательная деятельность. Кроме этого, она организует работу столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях. Бенефициаром «Торатау Сервис» является москвич Николай Кудряшов, руководит обществом Инга Байбулатова. Ранее компания выигрывала тендеры на услуги по организации официального приема от имени главы Башкирии и питания участников инвестиционного сабантуя «Зауралье», участников международного научно-практического конгресса «Кооперация предприятий в новых экономических реалиях», Четвертого республиканского форума школьного образования «Взлетай!» и других, по заказу республиканского Минторга. Она также выступала поставщиком для управделами главы Башкирии.
Летом прошлого года республиканское управление Роспотребнадзора проводило в компании внеплановую проверку, в ходе которой выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в торговой точке при ВДНХ в брускетте с лососем обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в салате с угрем и киноа также обнаружили превышение содержания микроорганизмов.