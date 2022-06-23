​Банк Хоум Кредит запустил бесконтактную оплату товаров по QR-коду

В Центральном банке России сообщили, что в январе — марте нынешнего года СБП пользовались свыше 30% россиян. С момента запуска системы ее использовали более 50 миллионов граждан. Эти люди совершили в системе 1,4 миллиарда операций. Выросло и количество торговых точек, с возможностью оплачивать покупки через систему быстрых платежей. К примеру, в первом квартале текущего года их количество увеличилось примерно в четыре раза — до 243 000 — в сравнении с первым кварталом минувшего года. Об этом пишет newizv.ru.