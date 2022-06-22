В банке непрофильных активов «Траст» раскрыли планы по продаже «Интеко»

«Траст» взял под свое управление ГК «Интеко» четыре года назад, чтобы осуществить полную реструктуризацию и оздоровление актива. «Интеко» сегодня - компании с чистым юридическим контуром, прозрачной системой управления и серьезными финансовыми достижениями, о которых можно судить по итогам аудиторских проверок. За прошлый год компания смогла достичь выручки в размере 58,6 миллиарда рублей, а показатель EBITDA удалось нарастить до 18,2 миллиарда рублей.