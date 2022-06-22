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Смерть в уфимском ТЦ, новые тарифы за «коммуналку» и плата за SIM-карту

22 июня 16:57
Фото: 1MI
Главные события на вечер 22 июня по версии Mkset.

13-летний подросток скончался на фуд-корте в ТЦ «Мега» в Уфе. Прибывшие на место происшествия медики предприняли попытку реанимации, но мальчик уже скончался. По предварительным данным причиной гибели подростка стало отравление газом из баллончик для заправки зажигалок. В следственном комитете Башкирии начали доследственную проверку.

Исполняющим обязанности главы района Башкирии стал экс-директор санатория «Красноусольск». Евгений Волков стал исполняющим обязанности главы администрации Стерлитамакского района Башкирии. Информацию об этом корреспонденту Mkset подтвердили в районной администрации.

Операторы начнут взимать плату с жителей Башкирии за оформление SIM-карты. Mkset связался с представителями трёх крупнейших операторов связи на территории республики с целью узнать, что ждет жителей республики при оформлении новой симки.

С первого июля повысится стоимость оплаты коммунальных услуг. Как сообщают в Госкомитете по тарифам РБ, начиная с первого июля изменится стоимость оплаты за отопление, электроэнергию, вывоз мусора, а также холодное и горячее водоснабжение.

Кроме того, по постановлению Правительства РФ с 1 сентября этого года плату за сверхнормативы по ОДН переложат с «управляшек» на жильцов. Эксперт в сфере ЖКХ Вадим Беляков разъяснил Mkset на конкретном примере, как изменятся суммы и почему власти пошли на этот шаг.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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