mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подозреваемый в избиении подростка в электричке задержан в Подмосковье

22 июня 05:20
Фото: pixabay.com
О задержании сообщил представитель пресс-службы регионального ГСУ СК России. Информация была опубликована 20 июня.

Как сообщает iz.ru, инцидент произошел в городском округе Истра. Находясь в вагоне электрички, мужчина вступил в конфликт с двумя подростками. Одного из них он ударил в лицо.

Издание сообщает, что мужчина снимал свои действия на видео. Причиной конфликта стал пирсинг. Нападавший заставлял подростков снять металлические предметы. Отмечается, что пассажиры не стали вмешиваться в конфликт.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Правоохранители намерены допросить пострадавших и провести ряд экспертиз. Возбуждено дело по статье о хулиганстве.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48