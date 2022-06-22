Конгресс «Национальное здравоохранение» соберет на одной площадке лидеров отрасли

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что конгресс не просто крупнейшее мероприятие для организаторов здравоохранения. По его мнению, это создание многопрофильной и мультиформатной площадки для всех занятых в этой отрасли. На конгрессе будут обсуждать самые важные на данный момент темы, среди которых экономика здравоохранения, цифровая трансформация, обеспечение кадрами, борьба с неинфекционными заболеваниями, наука и инновации в медицине.