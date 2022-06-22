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Исполняющим обязанности главы района Башкирии стал экс-директор санатория

22 июня 04:15
Фото: Санаторий "Красноусольск". Официальная страница/VK
Бывший директор известного оздоровительного учреждения возглавил администрацию Стерлитамакского района Башкирии, сообщает пресс-служба администрации

Евгений Волков стал исполняющим обязанности главы администрации Стерлитамакского района Башкирии. Информацию об этом корреспонденту Mkset подтвердили в районной администрации.

Сообщается, что руководителем санатория «Красноусольск» Волков стал двумя годами ранее — в 2020 году. Примечательно, что свою карьеру в административных органах мужчина начал в 2015 году, когда возглавил хозяйственно-эксплуатационный участок отдела культуры администрации Стерлитамака. В 2017 году, когда нынешний глава Башкирии Радий Хабиров возглавил администрацию подмосковного Красногорска, Евгений Волков получил должность заместителя директора в Центре обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

Отметим также, что после ухода с должности главы местной администрации Анвара Абдрафикова его должность временно заняла Лилия Шайхутдинова. Подробнее о чиновнице Mkset рассказывал здесь. Примечательно, что назначение женщины на должность врио главы администрации прокомментировала Ксения Собчак.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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