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Жительница Уфы написала вторую жалобу на соседку из-за ее позиции

21 июня 14:10
Фото: 1mediainvest.ru
Жалобщица Елена Сафонова живет на втором этаже сталинки напротив Парка Победы. Мать-одиночка Регина Ибрагимова – этажом ниже.

Елена Сафонова известна многочисленными жалобами на сотрудников коммунальных служб. Весной она заявила в полицию и уполномоченному по правам ребенка, что соседка повесила в своем окне плакат с критикой спецоперации и попросила проверить, как она воспитывает своего двухлетнего сына. По мнению Сафоновой, ребенок принимал участие в создании плаката и писал лозунги под диктовку матери. Тогда на Регину Ибрагимову составили административный протокол, суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Новое обращение в полицию было связано с постом, размещенным в Instagram* 25 февраля. Мать-одиночку вызвали в отдел полиции Уфы №6 и взяли объяснения, по итогам которых не стали составлять протокол об административном правонарушении.

«В полиции мне сказали, что все равно не смогут проверить страницу, так как сеть запрещена на территории страны, и предложили написать, что я не размещала такой пост. Я же отказалась свидетельствовать против себя на основании статьи 51 Конституции. Кроме того, попросила критически относиться к показаниям соседки, которая в конфликте со всем домом и постоянно пишет жалобы», - сообщила Mkset сама Регина Ибрагимова.

Елена Сафонова впервые в истории Уфы добилась установки противошумного экрана у своего дома. Она требовала заузить дорогу и высадить деревья, но Роспотребнадзор, выступивший с иском в защиту ее прав, смог добиться установки экрана. Сама Сафонова отпраздновала установку конструкции восточным танцем на улице. Другие жители дома выступили против экрана – он появился перед домом в разгар самоизоляции, когда уфимцы, оказавшись запертыми в своих квартирах, лишились и вида на парк.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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