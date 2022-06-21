Жительница Уфы написала вторую жалобу на соседку из-за ее позиции

«В полиции мне сказали, что все равно не смогут проверить страницу, так как сеть запрещена на территории страны, и предложили написать, что я не размещала такой пост. Я же отказалась свидетельствовать против себя на основании статьи 51 Конституции. Кроме того, попросила критически относиться к показаниям соседки, которая в конфликте со всем домом и постоянно пишет жалобы», - сообщила Mkset сама Регина Ибрагимова.