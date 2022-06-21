Запрет на алкоголь и выселение в прямом эфире: Главное за день в Уфе и Башкирии

Духовное управление мусульман республики прокомментировало ранее предъявленные религиозной организации обвинения о том, что та не желает заниматься строительством мечети Ар-Рахим, которое, к слову, длится уже порядка 15 лет. Напомним, что неделей ранее с обвинениями выступил руководитель компании «Алтын Курай» Ильдар Ишеев, сообщив журналистам, что инвестора для объекта нашли в Духовном управлении мусульман РФ, однако для возобновления работ необходимо согласие ДУМ Башкирии. В свою очередь, в ДУМе республики сообщили, что никакого отношения к возведению храма компания не имеет.