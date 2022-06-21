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Великобритания продолжит вводить антироссийские санкции до вывода войск с Украины

21 июня 18:41
Фото: pxhere.com
Глава британского МИД Лиз Трасс сообщила о том, что Великобритания планирует и дальше вводить новые санкции против России до тех пор, пока она не выведет свои войска из Украины.

ТАСС, цитируя ее слова, сообщил, что Великобритания также будет отказываться от импорта продукции из РФ, пока Россия полностью не выведет войска с территории Украины. Об этом пишет RT.

Отмечается, что 26 мая Лиз Трасс заявила, что Лондон продолжит оказывать военную помощь Украине.

Ранее Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к Западу, чтобы активнее обучали ВСУ использованию поставляемого оружия.

В свою очередь Российское посольство призвало Великобританию к ответственности за то, что она поставляет оружие Украине.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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