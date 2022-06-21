Великобритания продолжит вводить антироссийские санкции до вывода войск с Украины

ТАСС, цитируя ее слова, сообщил, что Великобритания также будет отказываться от импорта продукции из РФ, пока Россия полностью не выведет войска с территории Украины. Об этом пишет RT.
Отмечается, что 26 мая Лиз Трасс заявила, что Лондон продолжит оказывать военную помощь Украине.
Ранее Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к Западу, чтобы активнее обучали ВСУ использованию поставляемого оружия.
В свою очередь Российское посольство призвало Великобританию к ответственности за то, что она поставляет оружие Украине.