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В Уфе власти намерены построить новые мосты через Дему и Белую к 2027 году

21 июня 03:30
Строительство мостов начнется в 2024 году, сообщает пресс-служба Минтранса Башкирии.

Власти Башкирии намерены построить два моста. Как уточняет пресс-служба регионального Минтранса, один мостовой переход реку Дему, а второй — через Белую от улицы Рижской к Миловскому шоссе.

Так, возведение объектов начнется в 2024 году, а завершится к 2027 году.

Известно, что строительством объектов займется компания Dars Development, с которой ведомство подписала соответствующий меморандум. По словам министра транспорта Башкирии Александра Булушева, в документе обозначается, что компания финансово обеспечит разработку проектно-сметной документации проекта. В дальнейшем власти намерены привлечь федеральное финансирование.

Напомним, что в Уфе старый Бельский мост 1956 года постройки закрыт на реконструкцию. Так, в конце текущего года арку моста разберут и в последующем сдадут на металлолом.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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