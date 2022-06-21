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В Уфе на несколько месяцев перекроют улицы Гоголя и Зенцова

21 июня 15:13
Фото: 1MI
О введении ограничений, некоторые из которых вступают в силу уже с завтрашнего дня, сообщили сегодня в Уфы

В Уфе из-за работ по обновлению теплосетей и городских тепломагистралей на продолжительный срок будут для транспорта будут перекрыты несколько улиц. Об этом сообает пресс-служба уфимской администрации.

Так, с завтрашнего дня и до 30 июля для проезда транспорта будет закрыт участок улицы Гоголя от дома № 39 до бизнес-центра «Капитал».

В период с 27 июня и до 20 сентября для проезда будет недоступен участок улицы Зенцова — от административного здания на Красина, 52 до пересечения с Чернышевского.

Также на месяц С 1 августа до 1 сентября движение тарнспорта будет ограничено на участке улицы Гоголя — от ТСК «Свердловский» до жилого дома № 39.

На отдельных участках дорог ограничение продлится и в осенний период. Так, с 1 по 20 сентября проезд автомибилей будет невозможен на участке дороги от здания бизнес-центра «Капитал» до пересечения с улицей Чернышевского.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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