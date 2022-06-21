В список «20 главных событий России за 20 лет» вошло наследие Олимпиады в Сочи

Издание newsnn.ru пишет, что в 2014 году в Российской Федерации прошло главное спортивное мировое событие — зимняя Олимпиада, которая состоялась в Сочи. Соревнования посетили сотни тысяч зрителей, а по ТВ за Играми наблюдали миллиарды. Порядка трех тысяч спортсменов из восьмидесяти восьми стран мира приехали в Сочи для участия в Олимпиаде, а болельщиками стали гости из ста двадцати шести государств.