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Стало известно, сколько жителей Башкирии живут за чертой бедности

21 июня 09:58
Фото: 1MI
Данные, согласно которым свыше 460 тысяч человек в Башкирии проживают за чертой бедности, публикует РИА Рейтинг

По уровню доходов граждан в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 республика заняла 39 место среди субъектов РФ. Данные публикует РИА Рейтинг.

Отмечается, что доля населения республики, проживающая за чертой бедности по данным исследования составила 11,4%, что в пересчёте составляет порядка 466 374 человека. Напомним, по итогам переписи населения в республике на постоянной основе проживают 4,091 миллиона человек.

Примечательно, что по сравнению с прошлым годом республика упала на три строчки — в 2021 году Башкирия занимала 36 место рейтинга с показателем 11,7%.

Сообщается также, что последние строчки рейтинга заняли республика Тыва и Ингушетия, где доля граждан, проживающих за чертой бедности составила 29,4% и 29,7% соответственно.

#Новости#Азамат Нухов#Экономика
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