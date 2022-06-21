Рестораны «Вкусно и точка» в Уфе готовятся принять на работу экс-сотрудников IKEA

Напомним, первый филиал ресторанной сети «Вкусно и точка» на Гостином дворе начал свою работу в башкирской столице несколькими днями ранее. Корреспондент Mkset отправился в ресторан бывшей сети «McDonald’s» с целью узнать, что изменилось в заведениях после продажи торговой сети бизнесмену Александру Говору. Также отметим, что с сегодняшнего дня четыре обновлённых ресторана сети начали работать в Уфе.