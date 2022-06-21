mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Поздравления от Путина выслушали выпускники военных вузов

21 июня 18:43
Фото: pixabay.com
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений России с тем, что они окончили обучение.

Он поприветствовал их и сказал, что им предстоит продолжать традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма, которые служат надежной опорой армии и флота. Об этом пишет RT.

По словам главы государства, так всегда происходило в течение всей истории России.

Также с поздравлениями к выпускникам обратился глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Всего завершили обучение около 14 тысяч офицеров. Из них более одной тысячи офицеров-слушателей – по программам магистратуры и около 13 тысяч офицеров-лейтенантов – по программам специалитета.

11 июня состоится первая торжественная церемония вручения дипломов об окончании вузов. Она пройдет в Санкт-Петербурге в Военной академии материально-технического обеспечения. 12 июня церемония пройдет в филиалах Военной академии материально-технического обеспечения Омска и Пензы, а также в Краснодарском высшем военном училище.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48