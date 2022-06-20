Завтра в Уфе вместо «Макдоналдс» откроют еще четыре ресторана «Вкусно и точка»

С завтрашнего дня в башкирской столице начинают свою работу обновленные рестораны бывшей сети «McDonald’s».
Так, начиная с 21 июня в Уфе, откроются рестораны по следующим адресам:
— Улица Баязита Бикбая, дом 20, корп. 1;
— Проспект Октября, дом 138;
— Проспект Октября, дом 19;
— Улица Мубарякова, дом 1.
Отметим, что днем ранее в Уфе открылся первый ресторан обновленной сети фастфуда на Гостином дворе. По оценкам пользователей, серьёзных изменений как в обновленном пространстве ресторана, так и в меню найти не удалось.
Напомним, несколькими неделями ранее стало известно, что компания продаёт свой бизнес в России. Новым владельцам сети фастфуда стал бизнесмен Александр Говор. Примечательно, что интерес к бизнесу также проявил бизнесмен из Казахстана Кайрат Боранбаев, которого до этого пользователи называли «двойником Радия Хабирова».