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Судебные приставы начнут работу по новым правилам

20 июня 15:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
На территории РФ начали действовать новые правила работы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщили представители ведомства.

«Народные Новости» сообщают, исполнительное производство теперь будет возбуждаться в автоматическом порядке. При этом приставы не будут участвовать.

С 20 июня, в России в силу вступает ФЗ № 417.Закон содержит поправки к Гражданскому кодексу и закону «Об исполнительном производстве». Новые правила позволяют службе возбуждать производство на протяжении 3-х дней после получения запроса в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Однако данные изменения начнут реально действовать после завершения согласований между ФССП, Федеральным казначейством и ГИБДД.

Помимо этого, приставы на протяжении суток смогут узнавать телефонные номера неплательщика у мобильных операторов. ФССП будет снимать запрет на выезд должников за границу. Это активизирует передачу данных пограничной службой.

Эти новшества имеют целью исключить недоразумения с ошибками с зачислением в должники людей с одинаковыми фамилиями. Отныне дела не будут рассматриваться, если в документах будут отсутствовать паспорт, СНИЛС и ИНН.

Организации, которые приняли оплату долга обязаны за час перенаправить данные плательщика в ГИС ГМП. Раньше для этого давался срок в один день. Это правило вступит в силу 17 декабря.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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