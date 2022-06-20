«Оскорбил миллионы людей»: политолог высказался о действиях Шевчука на концерте в Уфе

Высказывания лидера группы ДДТ Юрия Шевчука в ходе недавнего концерта в Уфе возмутили российского телеведущего Дмитрия Куликова. О своем отношении к музыканту и творчеству группы Куликов высказался в интервью с журналисткой Дианой Кади.
Напомним, в мае этого года в Уфе состоялся концерт культовой рок-группы. В ходе выступления фронтмен группы Юрий Шевчук озвучил со сцены ряд высказываний о современной России. По окончании концерта его ожидали сотрудники полиции — был составлен протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Так, по мнению Дмитрия Куликова, своими высказываниями Юрий Шевчук нанёс оскорбление миллионам российских граждан.
— Он оскорбил миллионы наших людей, тех, которые поддерживают спецоперацию и действия президента. Он обозвал их лизоблюдами в такой грубой, циничной форме. Вот же что он сделал! Мне плевать косвенно или нет! Я сужу по намерениям, — говорит Куликов.
Политический эксперт также подчеркивает, что, по его мнению, негодование со стороны граждан в сторону музыканта является оправданным. Отметим, что ранее своими соображениями о действиях Юрия Шевчука поделились многие российские знаменитости. В том числе высказался и музыкальный критик Артур Гаспарян, по мнению которого общественная реакция в данном случае является очень показательной.
— Это действие не против президента, а против миллионов людей. Ну, так какое он хочет к себе отношение? Извините, я после такого действия, которое связано с оскорблением и унижением прямым моих соотечественников… Для меня Шевчука не существует! — заявил политолог.
Примечательно, что, несмотря на жесткую критику высказываний музыканта, Дмитрий куликов признает значимость творчества музыкального коллектива, отмечая, что Шевчук — это элемент российской культуры, а музыка группы — культурный феномен.