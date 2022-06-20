«Оскорбил миллионы людей»: политолог высказался о действиях Шевчука на концерте в Уфе

— Он оскорбил миллионы наших людей, тех, которые поддерживают спецоперацию и действия президента. Он обозвал их лизоблюдами в такой грубой, циничной форме. Вот же что он сделал! Мне плевать косвенно или нет! Я сужу по намерениям, — говорит Куликов.