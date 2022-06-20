Нет еды и грязные шезлонги: что говорят первые отзывы об отдыхе в Соль-Илецке

Также большое количество обращений пользователей посвящены вопросу о ценовой политике курорта. Напомним, стоимость входного билета на соленые озера составляет 300 рублей, при этом дети в возрасте до семи лет могут пройти бесплатно при предъявлении оригинала свидетельства о рождении либо его копии. Как отмечают пользователи, стоимость недельного семейного отдыха здесь может составить десять тысяч рублей и более. Многих также не устраивает, что лечебный курорт не предлагает льгот для инвалидов.