Минеева: Работа по импортозамещению в 2023-2024 годах будет заметна россиянам

Результаты всех принятых мер можно будет оценить в 2023-2024 годах, полагает столичный бизнес-омбудсмен. Быстрые «плоды» она аргументировала тем, что ориентированные на импортозамещение программы приняли не сегодня, а в условиях санкций Российская Федерация живет уже на протяжении восьми лет. По словам Минеевой, за это время власть приняла целый ряд решений и утвердила не одну программу по импортозамещению. С 2014 года завершена реализация уже свыше 1500 соответствующих проектов, как сообщила столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей. Текущее положение дел сделало все перечисленные меры по импортозамещению более срочными и «интенсивными», отметила она.