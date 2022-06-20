Итоги ПМЭФ-2022: свыше 14 тысяч участников из 130 стран мира

Недружественными странами были приняты меры по ограничению участия в форуме представителей сферы предпринимательства и официальных лиц. Несмотря на это, в мероприятиях приняли участие свыше 14 000 человек из 130 государств. Отмечается, что 81 страна направила в Петербург своих представителей.