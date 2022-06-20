mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Итоги ПМЭФ-2022: свыше 14 тысяч участников из 130 стран мира

20 июня 19:11
Фото: photo.roscongress.org
В Санкт-Петербурге завершились мероприятия ПМЭФ-2022. Актуальные вопросы современной экономики обсуждали мировые лидеры, представители крупных организаций, специалисты в различных сферах.

Как сообщает newsnn.ru, встреча была проведена в условиях давления санкций. Однако это не оказало влияния на внимание к масштабному событию со стороны отечественных и иностранных компаний.

Недружественными странами были приняты меры по ограничению участия в форуме представителей сферы предпринимательства и официальных лиц. Несмотря на это, в мероприятиях приняли участие свыше 14 000 человек из 130 государств. Отмечается, что 81 страна направила в Петербург своих представителей.

Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что ПМЭФ является смысловым центром информации, который показывает срез развития отечественной экономики. Форум представляет собой площадку, на которой организован свободный обмен мнениями по различным вопросам.

Российский лидер Владимир Путин и глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев участвовали в пленарном заседании ПМЭФ. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направили обращения по видеосвязи.

Масштабное событие посетили более 130 высокопоставленных официальных лиц из иностранных государств. В работе форума участвовали более 60 представителей органов власти. На мероприятии была отмечена работа правительства РФ по моделированию реальности в сложившихся условиях в сфере экономики. Было организовано общественное обсуждение программ развития государства в ряде секторов.

На форум прибыли делегации из всех российских регионов. Губернаторам была предоставлена возможность наладить международные контакты и обменяться опытом с прочими регионами. На форуме присутствовали также 1700 руководителей компаний.

Мероприятие освещали 3,5 тысячи представителей СМИ из 33 государств. Официальным партнером форума выступил медиахолдинг 1MI. На сайте организатора ПМЭФ, Фонда Росконгресс, можно получить более подробные сведения об итогах события.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48