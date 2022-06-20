Итоги ПМЭФ-2022: свыше 14 тысяч участников из 130 стран мира

Как сообщает newsnn.ru, встреча была проведена в условиях давления санкций. Однако это не оказало влияния на внимание к масштабному событию со стороны отечественных и иностранных компаний.
Недружественными странами были приняты меры по ограничению участия в форуме представителей сферы предпринимательства и официальных лиц. Несмотря на это, в мероприятиях приняли участие свыше 14 000 человек из 130 государств. Отмечается, что 81 страна направила в Петербург своих представителей.
Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что ПМЭФ является смысловым центром информации, который показывает срез развития отечественной экономики. Форум представляет собой площадку, на которой организован свободный обмен мнениями по различным вопросам.
Российский лидер Владимир Путин и глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев участвовали в пленарном заседании ПМЭФ. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направили обращения по видеосвязи.
Масштабное событие посетили более 130 высокопоставленных официальных лиц из иностранных государств. В работе форума участвовали более 60 представителей органов власти. На мероприятии была отмечена работа правительства РФ по моделированию реальности в сложившихся условиях в сфере экономики. Было организовано общественное обсуждение программ развития государства в ряде секторов.
На форум прибыли делегации из всех российских регионов. Губернаторам была предоставлена возможность наладить международные контакты и обменяться опытом с прочими регионами. На форуме присутствовали также 1700 руководителей компаний.
Мероприятие освещали 3,5 тысячи представителей СМИ из 33 государств. Официальным партнером форума выступил медиахолдинг 1MI. На сайте организатора ПМЭФ, Фонда Росконгресс, можно получить более подробные сведения об итогах события.