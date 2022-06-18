В России торговые центры становятся все менее востребованными

Рынок торговой недвижимости Москвы в первом квартале прирос только одним новым объектом — ТЦ «Discovery», открытие еще двух, завершенных торговых центров было отменено. В Петербурге прирост торговых площадей был нулевым. Индекс посещаемости ТРЦ снизился почти на четверть.
Согласно отчетам, за март в торговых центрах прекратили работу около половины арендаторов, связанных с международными брендами. В стрит-ритейле также наблюдается снижение заполняемости и увеличение ротации. По итогам квартала число закрывшихся предприятий превысило число открывшихся.
Итоги второго квартала аналитики еще не подводили, но тренд понятен уже сейчас. Пока прогнозируется продолжение тенденции передачи бизнеса локальным игрокам. Но в любом случае владельцам торговой недвижимости придется задуматься о пересборке концепций помещений. В частности, там, где высокая кредитная нагрузка, возможны и закрытие, и банкротство. В некоторых случаях обсуждается вопрос о перепрофилировании некоторых торговых площадей в складские центры, не исключено переделывание торговых площадей в жилую недвижимость.
Рынок торговой недвижимости, возможно, сконцентрируется на малоформатных торговых центрах с современными общественными пространствами для повседневного досуга.