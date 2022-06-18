mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В исторической части Дюртюлей организуют новое общественное пространство

18 июня 06:55
Фото: 1MI
Данный объект выбран по результатам рейтингового голосования в 2022 году.

Место отдыха и прогулок в Дюртюлях появится на ул. Мусина, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Планируется, что это будет зеленый сквер в центральной части города — на территории по ул. Чеверева, переулка Риковский, площади им. Ленина до набережной р. Белой, вдоль ул. Красноармейская, ограниченной ул. Революционная и Советская.

— Ежегодно мы благоустраиваем наш город в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сегодня здесь подрядчик начал обустройство асфальтированных пешеходных дорожек с бордюрами. Территория будет максимально озеленена. Зеленым буфером между сквером и проезжей частью вырастут яблони и ели. Вдоль зоны отдыха будут двухрядные группы из кустарников и цветущих многолетников. На всей территории общественного пространства появятся скамейки и освещение. Искренне верю, что в скором времени мы увидим новый облик исторической части города! — отметил глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов.

В сквере будет бетонная плитка в зоне отдыха и учтена доступная среда. Особое внимание — зеленым насаждениям: живущие здесь деревья будут сохранены. Также на пространстве предусмотрена установка малых архитектурных форм.

#Новости#Благоустройство#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48