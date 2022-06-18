Смотрите в окошко: что ждет российское кино и кинотеатры в условиях санкций

Эксперты считают, что в условиях, когда власти поддерживают кинопроизводство, но не поддерживают кинотеатры, может сложиться парадоксальная ситуация: фильмов очень скоро действительно станет больше, но показывать их будет попросту негде — разве что в интернете. Но и тут стоит опмнить, что за любым крупным стримингом в России стоит корпорация-владелец, у которой однажды может не найтись нужного бюджета на сайд-проект.