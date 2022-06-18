Сколько стоит отдых на озерах в Соль-Илецке в 2022 году для жителей Башкирии

Для большой компании или семьи из четырех и более человек разумнее арендовать отдельную квартиру или домик целиком. Стоимость самых дешевых квартир начинается от 1000 рублей (жилье может находиться в 15-20-ти, а не в пяти минутах ходьбы от курорта, с морально устаревшим интерьером и мебелью). Дом для большой компании из шести-восьми человек стоит от пяти тысяч рублей в сутки. Для семьи из четырех-пяти человек вполне реально подобрать неплохое жилье за 1500-1800 рублей в сутки. Владельцы жилья отмечают, что эти цены будут действовать лишь в начале сезона, к концу июля их, скорее всего, поднимут.