В Минвостокразвития сообщили о тысячах рабочих мест в ДФО

Он пояснил, что люди уезжают из регионов Дальнего Востока учиться либо с целью сменить климат на более подходящий. Однако, по его словам, в ДФО сегодня активно создаются новые предприятия, которым остро требуются рабочие руки. Чекунков подчеркнул, что вакансий гораздо больше, чем доступных работников.