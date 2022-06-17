На площадке ЕР губернаторы рассказали о результатах развития регионов

По сообщению издания rostovgazeta.ru, на площадке “Единой России” главы регионов рассказали о программах, реализация которых была предложена партией. Глава центрального исполкома ЕР Александр Сидякин отметил, что народная программа ЕР - это конкретные объекты, которые построят в российских регионах. При этом партия сохраняет приоритетные направления народной программы, в том числе по поддержке семей с детьми.