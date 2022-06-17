Бизнесмен из Башкирии рассказал Хабирову, как его семью «выжигают каленым железом»

Накануне, 16 июня, предприниматель из Иглинского района Башкирии Рустам Исхаков выложил в Youtube свое видеообращение к главе республики Радию Хабирову. Восьмиминутный видеоролик содержит краткое повествование о том, в каких условиях существует в последние полгода семья предпринимателя.
«Хотел бы доложить Вам о ходе исполнения вашего указания выжечь нас каленым железом, на республиканской оперативке от 17 января текущего года. Считаю, что коль эти задания были озвучены во всеуслышание, так и обсуждения хода их выполнения должны быть публичными», — так начал Рустам Исхаков свое видеообращение.
Напомним, 17 января на еженедельной оперативке Радий Хабиров дал указание провести проверку обстоятельств получения семьей Исхаковых земельных участков, рекомендовав при этом «уничтожать там всё и выжигать каленым железом».
Из реплики главы региона тогда было понятно, что с жалобой на Исхаковых к нему обратились представители Иглинской районной администрации вместе со своими уфимскими кураторами, которые могли пожаловаться «наверх» о том, что якобы Ришат Сальманович Исхаков мешает муниципальному управлению главы Иглинского района.
Здесь важно уточнить, что глава семейства Исхаковых Ришат Сальманович 12 лет назад сам был главой Иглинского района. И, насколько помнят старожилы, никогда не жаловался руководству республики на своих земляков, старался решать все вопросы, глядя людям глаза в глаза. Но сегодня, как видно, времена изменились.
Так, после команды Хабирова расправиться с Исхаковыми первым «отличился» новый прокурор, который, по словам Рустама Исхакова, «закидал» районный суд исками об оспаривании приватизации земельных участков многолетней давности.
В Арбитражном суде скопилось уже больше десяти дел, по которым, как утверждает Рустам Исхаков, судья (кстати, в большинстве случаев один и тот же) учитывает доказательства только их оппонентов, которые сами же ранее предложили Исхаковым механизм приватизации земли, купленной через много лет после отставки Исхакова-старшего.
Не осталась в стороне и администрация Иглинского района. В присутствии чиновников и сотрудников полиции 31 мая вот так запросто, прямо с поля был увезен на штрафстоянку работающий трактор.
В качестве дополнительного способа давления власти также начали преследование старшего сына Ришата Исхакова — Ильшата. Для этого в район приезжала специальная группа комиссии по правам человека. Собрала все местные сплетни, в том числе о преступлении 20-летней давности, к которому, как клянутся Исхаковы, Ильшат не причастен. Тем не менее его бесконечно допрашивали, торговались с ним, чтобы оговорил сам себя.
Напомним, на этой неделе на оперативке Радий Хабиров снова вспомнил о ситуации с Исхаковыми и дал поручение «дожать» её.
Неужели МВД РБ и Следственный комитет стали вашими палачами в вопросах устранения неугодных вам людей? В других регионах за такие нарушения муниципальных чиновников «сажают», но у нас вы их, наверное, повысите до уровня «своих» за образцовое выполнение беспредела, задается вопросами предприниматель.
Он уточняет, что поначалу подумал, что главу Башкирии намеренно ввел в заблуждение кто-то из его чересчур ретивых подчиненных.
Но по мере развития событий стало понятно, что Исхаковы были выбраны в качестве «объектов для битья».
Рустам Исхаков отметил, что его семья уверена: они смогут доказать свою невиновность и восстановить справедливость.