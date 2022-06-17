Банк “Открытие” и РЭО заключили соглашение о сотрудничестве

Сообщается, что “Открытие” будет сотрудничать также и c Владимирской областью, с руководством которой тоже заключено соглашение о сотрудничестве. Банк будет содействовать развитию финансового рынка, расширять перечень банковских услуг и улучшать их качество, как для бизнеса, так и для населения. Банк намерен кредитовать заводы и другие предприятия при поддержке регионального правительства.