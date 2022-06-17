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Банк “Открытие” и РЭО заключили соглашение о сотрудничестве

17 июня 16:44
Фото: pixabay.com
На юбилейном 25-м Петербургском международном экономического форуме банк “Открытие” и Российский экологический оператор заключили соглашение о сотрудничестве.

Договор касается совместного финансирования инвестпроектов в сфере обращения с ТКО. “Открытие” будет участвовать в рассмотрении и последующем финансировании проектов путем покупки облигаций ППК на сумму не менее 10 млрд рублей. На эти деньги будут строиться объекты инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает newsnn.ru.

В рамках заключенного соглашения стороны договорились об обмене данными по инвестпроектам и разработке совместных продуктов для финансирования проектов резидентов экотехнопарков. Речь идет о проектах, создаваемых Российским экологическим оператором или при его участии, в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.

На форуме в Санкт-Петербурге банк “Открытие” также заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Ставрополья. Стороны договорились взаимодействовать в различных сферах экономического и социального развития региона.

Председатель правления банка “Открытие” Михаил Задорнов подчеркнул, что банк сам заинтересован в поддержке важных инфраструктурных проектов, касающихся строительства социальных объектов, улучшения транспортной доступности и других.

Сообщается, что “Открытие” будет сотрудничать также и c Владимирской областью, с руководством которой тоже заключено соглашение о сотрудничестве. Банк будет содействовать развитию финансового рынка, расширять перечень банковских услуг и улучшать их качество, как для бизнеса, так и для населения. Банк намерен кредитовать заводы и другие предприятия при поддержке регионального правительства.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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