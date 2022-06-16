mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии скончалась девочка, впавшая в кому в результате аварии с УАЗом

16 июня 12:52
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
15-летняя девочка, впавшая в кому в результате аварии, скончалась не приходя в сознание, сообщает пресс-служба регионального Минздрава

В Башкирии ранее попавшая в аварию 15-летняя девочка скончалась, не приходя в сознание. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе Минздрава республики.

Напомним, дорожный инцидент произошел несколькими неделями ранее под Бирском. Тогда на дороге столкнулись «УАЗ» и мопед «Alpha Lux» под управлением 15-летней девочки. Отмечается, что девочка села за руль транспортного средства, не имея водительских прав, а также без шлема и защитной экипировки.

В результате аварии девочка получила ряд серьёзных травм, а позднее впала в кому.

Напомним, несколькими днями ранее в Иглинском районе Башкирии произошло массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика. В результате инцидента пострадали двое водителей, оба они были госпитализированы.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48