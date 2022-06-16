В Башкирии скончалась девочка, впавшая в кому в результате аварии с УАЗом

Напомним, дорожный инцидент произошел несколькими неделями ранее под Бирском. Тогда на дороге столкнулись «УАЗ» и мопед «Alpha Lux» под управлением 15-летней девочки. Отмечается, что девочка села за руль транспортного средства, не имея водительских прав, а также без шлема и защитной экипировки.