Тендер на аренду оборудования для проведения Дня города Уфы объявили после праздника

Извещение о закупке было опубликовано лишь вечером 14 июня. Стоимость аренды составила 5,2 млн рублей. Заказчиком услуг выступила государственная киностудия «Башкортостан». В конкурсной документации, которую изучил Mkset, говорится, что подрядчик должен "предоставить в пользование арендатора специальное техническое, световое и звуковое видеооборудование" для организации и проведения праздничного мероприятия «Два шага до…», посвященного Дню города, Дню России и Дням Салавата Юлаева в парке культуры и отдыха «Кашкадан».
Сам праздник, как известно, состоялся 12 июня. Директор компании «Эксперт Центр» Владимир Боксеров сообщил Mkset, что тендер будет носить формальный характер.
«Если эти услуги были оказаны, юридически они были оказаны самовольно, на страх и риск исполнителя. Теперь заказчик может развести руками [и не оплачивать их]. Хотя, если предприниматель сделал работу, он должен получить свои деньги», — отметил он.
По словам эксперта, подобные истории регулярно происходят с весенним ремонтом дорог сразу после таяния снега. «Ремонтировать надо быстро, но, пока снег не растаял, объем непонятен», — объяснил он.