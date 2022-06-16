mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тендер на аренду оборудования для проведения Дня города Уфы объявили после праздника

16 июня 02:05
Фото: мэрия Уфы
Сам праздник состоялся 12 июня, а извещение о закупке у единственного поставщика опубликовали двумя днями позже.

Извещение о закупке было опубликовано лишь вечером 14 июня. Стоимость аренды составила 5,2 млн рублей. Заказчиком услуг выступила государственная киностудия «Башкортостан». В конкурсной документации, которую изучил Mkset, говорится, что подрядчик должен "предоставить в пользование арендатора специальное техническое, световое и звуковое видеооборудование" для организации и проведения праздничного мероприятия «Два шага до…», посвященного Дню города, Дню России и Дням Салавата Юлаева в парке культуры и отдыха «Кашкадан».

Сам праздник, как известно, состоялся 12 июня. Директор компании «Эксперт Центр» Владимир Боксеров сообщил Mkset, что тендер будет носить формальный характер.

«Если эти услуги были оказаны, юридически они были оказаны самовольно, на страх и риск исполнителя. Теперь заказчик может развести руками [и не оплачивать их]. Хотя, если предприниматель сделал работу, он должен получить свои деньги», — отметил он.

По словам эксперта, подобные истории регулярно происходят с весенним ремонтом дорог сразу после таяния снега. «Ремонтировать надо быстро, но, пока снег не растаял, объем непонятен», — объяснил он.

#Новости#Наталья Балыкова#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48