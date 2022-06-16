Минеева сообщила о выделении беспрецедентных льгот для инвесторов в РФ

Минеева отметила, что ей повезло со знакомыми инвесторами. Все, кого она знает, подали заявки от 30 миллионов рублей, и им не отказали. Фастфуд и другие области должны импортозаместить. По словам самих предпринимателей, стало известно, что они будут активно вкладываться, если для кредитования установят ставку под три процента, как у IT-специалистов. Также нужно определить приоритетные отрасли, к примеру, сельское хозяйство, производство чего-то конкретного. Минеева считает, что необходимо дать беспрецедентные льготы, тогда спящих инвесторов в России не будет. Об этом пишет vostokmedia.com.
Она ожидает от Петербургского международного экономического форума понимания вектора развития экономики. Также она отметила гостей форума из Индии, с которой планируется заключить соглашение.
Минеева добавила, что это не только коммуникация внутри бизнеса, но и туризм, культурный обмен. Благодаря этому соглашению большое столичное сообщество может провести бизнес-миссию в Индию или пригласить ее делегацию в Россию. Она уверена, что в этом случае можно найти точки соприкосновения.
Как сообщает руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, сейчас самым трудным является делать какие-либо прогнозы, строить макроэкономическую политику и принимать решения об инвестициях.
Он также отметил, что сегодня структура производства и бизнеса складывается так, что отсутствуют передовые отрасли, как раньше. Раньше было строительство, затем химия, фарма, обработка и здесь был требуемый инвестиционный эффект. Сейчас все по-другому, быстро меняется структура бизнеса и экономика. Единственным правильным решением является то, что предпринимательство понимает, что такое инвестиции в короткие сроки. В России отсутствуют передовые отрасли, куда бы можно было вложить деньги на длительный срок, поменялась и роль государства. Необходимо делать инвестиции в долгосрочные проекты и заниматься импортозамещением.
С этим утверждением согласился и управляющий директор консорциума «Леонтьевский центр – AV group».
Он отметил, что мир изменился, сейчас настали новые условия. России необходима своя сбалансированная промышленно-технологическая политика. Требуется четко определить перспективные конкурентоспособные направления и развивать их.