Летняя беседка «зажала» хозяйку частного дома в Башкирии

Жуткая история произошла сегодня, 16 июня в городе Октябрьском. Обитатели дома хлопотали по хозяйству, выполняя некие работы на кровле летней беседки. Однако в ходе работ что-то пошло не так и беседка обрушилась, придавив собой женщину 1966 года рождения. По предварительной версии спасателей в момент когда пострадавшая была на крыше сломалась балка, поддерживающая конструкцию.