Глава РЭО Буцаев назвал причины проблем с тарифами в мусорной отрасли

Также, заявил Буцаев, медленно шла подготовка регионов к строительству инфраструктуры, не было нужных территорий, а те, что были, нуждались в серьезной подготовке. Поэтому в прошлом году РЭО отобрал лишь пять проектов, которые отвечали всем предъявляемым требованиям. В 2022-м таких проектов три. При этом со стороны государства есть ряд мер поддержки проектов.