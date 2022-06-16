Где купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса?

И это не удивительно ведь он возводится, с учетом самых новейших тенденций архитектуры и строительных трендов, в микрорайоне «Зелёная роща». В нём будет всё то, что так любят покупатели: комфортное благоустройство вокруг домов, как для детей, так и для взрослых, стильные и продуманные подъезды с лифтами от уровня подземного паркинга до жилых этажей, функциональные планировки, кладовые для хранения сезонных вещей и конечно же система централизованного кондиционирования. Кроме того, колясочные и велосипедные, удобство которых уже высоко оценили спортсмены и молодые родители, будут дополнены специальным отдельным помещением для мытья колёс велосипедов, колясок и лап животных. Что обязательно придётся по вкусу, тем, у кого есть четвероногие любимцы.