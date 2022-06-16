Где купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса?

Рано или поздно потребность в новой квартире возникает у каждой семьи. Одни стремятся расширить жилплощадь, другие — съехать от родителей. Но для того, чтобы реализовать мечту о новой квартире необходимо иметь средства, как минимум 10-30% от стоимости понравившегося жилья, чтобы внести первоначальный взнос. Но, что делать, если накопить не получается или просто не хочется ждать ещё несколько лет? Взять кредит под гигантские проценты? Или искать другие сомнительные варианты? Всё просто! Теперь вы можете купить квартиру в строящемся жилом комплексе Urbanica, даже не имея накоплений.
ГК «Первый Трест» запустила уникальную программу ипотечного кредитования без первоначального взноса.
«Сталкиваясь с тем, что многие хотят купить недвижимость, не имея первоначального взноса, но при этом имеют стабильный доход и возможность оплачивать ежемесячные платежи, мы запустили новую ипотечную программу «Ипотека без первоначального взноса». Она будет интересна как клиентам, которые не имеют первоначального взноса, так и тем, кто имеет накопления, — рассказал руководитель ипотечного отдела ГК «Первый Трест», Игорь Моргачёв. — Первые смогут купить квартиру, не откладывая этот вопрос на неопределённый срок, а те, у кого есть сбережения, смогут использовать накопленные средства для других целей, например, для ремонта в новой квартире».
Также этот вариант отлично подойдёт тем, кто ожидает поступления денег в ближайшее время, но не хочет откладывать покупку квартиры, ведь есть риск, что её купит кто-то другой. Например, вы воспользовались услугой Trade-in и для покупки новой квартиры хотите использовать деньги от продажи старой. Но бывает так, чтобы выгодно продать квартиру в старом жилом фонде, необходимо подождать, а новую квартиру упускать никак не хочется. В этом случае ипотека без первоначального взноса - ваш идеальный вариант.
«Кроме того, что эта программа позволяет начать самостоятельную жизнь или расширить жилплощадь без необходимости долго копить на первоначальный взнос, радует ещё и низкая ставка. Первые 2 года ваш процент составляет всего 9,26%, а через 2 года снижается до 7,76%, что при текущем уровне инфляции является очень выгодным предложением.» - добавил Игорь Моргачёв.
Кстати, несмотря на то, что ЖК Urbanica совсем недавно вышел на рынок, он уже успел получить признание профессионального сообщества и свою первую награду. В начале июня ЖК Urbanica стал лучшим строящимся ЖК комфорт-класса в Приволжском федеральном округе по итогам федеральной премии Urban Awards 2022.
И это не удивительно ведь он возводится, с учетом самых новейших тенденций архитектуры и строительных трендов, в микрорайоне «Зелёная роща». В нём будет всё то, что так любят покупатели: комфортное благоустройство вокруг домов, как для детей, так и для взрослых, стильные и продуманные подъезды с лифтами от уровня подземного паркинга до жилых этажей, функциональные планировки, кладовые для хранения сезонных вещей и конечно же система централизованного кондиционирования. Кроме того, колясочные и велосипедные, удобство которых уже высоко оценили спортсмены и молодые родители, будут дополнены специальным отдельным помещением для мытья колёс велосипедов, колясок и лап животных. Что обязательно придётся по вкусу, тем, у кого есть четвероногие любимцы.
Среди планировочных решений представлены, как классические, так и редкие форматы квартир с собственным патио и угловыми окнами. В продаже широкий выбор вариантов от однокомнатных до просторных семейных вариантов с мастер-спальнями, гардеробными и кухнями-столовыми. В квартирах на последних этажах предусмотрены увеличенные окна до 2,1 м, благодаря чему в вашей квартире будет максимальное количество дневного света. А высокие потолки до 3 м расширят пространство и дадут вам возможность воплотить в жизнь самые интересные дизайнерские проекты.
Для того, чтобы купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса, вам просто нужно прийти в один из офисов ГК «Первый Трест», где профессиональные менеджеры помогут подобрать квартиру вашей мечты, а ипотечный брокер проконсультирует по вопросам оформления ипотеки, а также поможет собрать и правильно оформить необходимый пакет документов.
Успейте выбрать свою квартиру, пока в наличии широкий выбор планировочных решений! Получить более подробную информацию о строящихся проектах ГК «Первый Трест» вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. 50-летия, 15 к. 1 и ул. Энтузиастов, 9 (вход с улицы Р. Нуреева).
Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит 5 жилых комплекса в историческом и географическом центрах Уфы.