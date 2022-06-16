Банк «Открытие» оформил ряд соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ

Еще на ПМЭФ президент правления банка «Открытие» Михаил Задорнов договорился с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром о более тесном взаимодействии в рамках концессионных проектов по возведению инфраструктурных и социальных объектов. Вместе стороны начнут развивать программы по инвестициям в строительство образовательных учреждений, жилья и автодорог, а также малый и средний бизнес в регионе.