Банк «Открытие» оформил ряд соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ

В числе приоритетных направлений сотрудничества - проектное финансирование строительства жилья, реализация проектов по зарплатам, страхование рисков и расчетное обслуживание.
В банке не сомневаются, что договоры позволят улучшить жилищные условия населения столичного региона.
Еще на ПМЭФ президент правления банка «Открытие» Михаил Задорнов договорился с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром о более тесном взаимодействии в рамках концессионных проектов по возведению инфраструктурных и социальных объектов. Вместе стороны начнут развивать программы по инвестициям в строительство образовательных учреждений, жилья и автодорог, а также малый и средний бизнес в регионе.
Важная социальная задача для банка «Открытие» - повышение доступности и качества финансовых услуг для россиян и бизнесменов. Кроме того, нужно реализовывать зарплатные проекты среди организаций в области образования, здравоохранения и культуры.
Столь комплексный подход к сотрудничеству покажет хорошие результаты. Социально-экономическое развитие Томской области выйдет на новый уровень, а бизнес группы «Открытие» продолжит развиваться, уверен Михаил Задорнов.
Банк обладает всеми необходимыми компетенциями для успешной реализации важных проектов в социальной и инфраструктурной сфере. У «Открытия» есть многолетняя история успеха. Клиенты организации ей доверяют. Это для банка самое главное, заявил Владимир Мазур.
Михаил Задорнов заключил договор с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым. «Открытие» и власти региона займутся развитием зарплатных проектов, финансированием строительства многоквартирных домов, кредитованием бизнеса и внедрением новых банковских сервисов.
Старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова и врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин подписали соглашение, согласно которому банк укрепит и разовьет промышленный потенциал региона, обеспечит местных жителей широким спектром качественных банковских услуг.
Саратовская область попала в десятку регионов-лидеров Приволжского федерального округа по производству продукции сельского хозяйства. Здесь огромный потенциал для совместной работы, резюмировала Смирнова.
По ее словам, банк «Открытие» изучит вопрос кредитования промышленных проектов и возведения инфраструктурных объектов, реализуемых по схеме ГЧП/концессий.