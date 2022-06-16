«20 главных событий России за 20 лет»: Присоединение и интеграция Крыма

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной некоммерческой организации «Институт развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
В 2014 году произошло историческое событие, которое не оставило равнодушным ни одного россиянина. В результате референдума жители Крыма и Севастополя решили войти в состав РФ. За вхождение в состав России проголосовали 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев. Горячая поддержка этого решения тогда отмечалась и со стороны россиян. После 2014 года отмечался мощный подъем национальной гордости и консолидации общества.
Россия одним решением получила стратегически важную в военном и экономическом плане территорию: Севастополь с базой Черноморского флота, другие глубоководные морские порты Крыма, еще советскую промышленную базу.
Но тогда предстояла большая работа по интеграции Крыма в экономические процессы России. Долгие годы эта территория находилась в стагнации и Крыму нужно было ускоренными темпами «догонять» другие регионы РФ. Сразу же были запущены многомиллиардные инфраструктурные проекты: мост через Керченский пролив, который соединил полуостров с материком, энергомост, который обеспечил новый регион электричеством, масштабное строительство трассы «Таврида», реконструкция аэропорта.
Эти и другие проекты помогли быстро включить полуостров в экономические цепочки внутри России. Из Крыма потекли потоки троваров, в первую очередь сельскохозяйственных, давая приток денег, а значит рост налогов и рабочих мест. В обратную сторону по крымскому мосту поехали туристы — основа экономики южного региона.
С момента воссоединения Крыма с Россией в республике появились более 40 новых объектов туристской инфраструктуры: музеи, парки развлечений и многое другое. Запущены программы поддержки отдыха в Крыму, такие как туристический кешбэк. Сейчас показатели турпотока в Крым превышают Украинский период. К 2018 году суммарный туристический поток в Крым с момента вхождения в состав России вырос на 76%. Республика преодолела исторический максимум по приему туристов за 27 лет. Республику посетили 6,8 млн туристов. В 2021 году количества туристов перевалило за отметку 9,5 миллионов в год. Не за горами следующая планка — 10 миллионов отдыхающих. Еще одна новинка — это появление зимнего туристического сезона, чего раньше никогда не было. Новый год в Крыму встречают до 200 тысяч Россиян.
Да, впереди еще много работы по интеграции Крыма и Севастополя, по синхронизации этих регионов с российскими, но нет сомнений, что на этом пути полуостров ждет успех.