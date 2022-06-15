Стало известно, кто стал исполняющим обязанности главного тренера ФК «Уфа»

По информации из открытых источников, ранее Сергей Томаров уже входил в состав тренерского штаба клуба. Более того спортсмен уже успел побывать в роди исполняющего обязанности главного тренера — в мае 2016 года. В июне 2018 года в качестве главного тренера возглавил клуб, однако уже в ноябре подал в отставку.