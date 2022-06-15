РАСО сотрудничает с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой

Обе стороны будут развивать сотрудничество в ряде направлений. В планах осуществлять мониторинг и изучать коммуникационные проблемы в бизнесе, а также распространять лучшие практики управления отношениями с разными группами стейкхолдеров. Кроме того, планируется заниматься экспертизой действующих и разрабатываемых нормативно-правовых актов московского правительства, которые связаны с правами бизнесменов и применением инструментов публичных коммуникаций и медиации, чтобы урегулировать возникающие проблемы.