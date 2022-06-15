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Путин наградил пилотов из Башкирии, спасших самолет от катастрофы

15 июня 12:42
Фото: 1mediainvest.ru
Награду они получили спустя 26 лет после авиаинцидента, командир экипажа — посмертно.

Экипаж ТУ-134, принадлежащий авиакомпании «Башкирские авиалинии», потерял один двигатель, но смог посадить самолет. Авиаинцидент произошел 23 августа 1996 года при вылете из Анапы. При взлете левый двигатель самолета разрушился из-за столкновения со стаей птиц. Самолет начал падать в море. Командир экипажа Владимир Былда принял решение о посадке, в противном случае воздушное судно упало бы в море. Пилоты смогли развернуть и посадить самолет с полными топливными баками так аккуратно, что никто из пассажиров не понял, что произошло. Никто из 57 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

Впоследствии расследовавшая инцидент комиссия признала действия башкирских летчиков правильными. Авиакомпания объявила им «благодарность за мужество и высокое профессиональное мастерство, проявленное в сложных ситуациях». Их подвиг так и остался малоизвестным.

Второй пилот Константин Бузанов, штурман Салават Хабиров, и бортмеханик Пётр Филипов награждены за мужество и высокий профессионализм, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в указе. Их командира Владимира Быдлы уже нет в живых орден ему присвоен посмертно.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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