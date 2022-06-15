Путин наградил пилотов из Башкирии, спасших самолет от катастрофы

Экипаж ТУ-134, принадлежащий авиакомпании «Башкирские авиалинии», потерял один двигатель, но смог посадить самолет. Авиаинцидент произошел 23 августа 1996 года при вылете из Анапы. При взлете левый двигатель самолета разрушился из-за столкновения со стаей птиц. Самолет начал падать в море. Командир экипажа Владимир Былда принял решение о посадке, в противном случае воздушное судно упало бы в море. Пилоты смогли развернуть и посадить самолет с полными топливными баками так аккуратно, что никто из пассажиров не понял, что произошло. Никто из 57 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.