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Крупник предложил оснастить каршеринговые машины видеорегистраторами и алкозамками

15 июня 13:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой установить в каршеринговые автомобили системы внутренней и внешней видеофиксации, а также алкозамки. По его мнению, это поможет повысить безопасность пользования сервисом как для водителей, так и для пешеходов.

С этим предложением Крупник обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву, пишет RT. Депутат особо отметил, что наличие в каршеринговых автомобилях видеорегистраторов позволит избежать спорных ситуаций при разборе возможных ДТП и других инцидентов, а также предотвратить повреждение внутренних элементов машин недобросовестными арендаторами.

Что же касается установки алкозамка, то, по мнению Крупника, это не даст возможности пользоваться автомобилем в состоянии опьянения, что сведет к минимуму вероятность попадания за руль неадекватного водителя, представляющего серьезную опасность для участников дорожного движения.

Одновременно с этим депутат заявил, что оснащение каршеринговых автомобилей дополнительным оборудованием в течение короткого срока неизбежно приведет к удорожанию услуг, поэтому предложил рассмотреть возможность поэтапной установки видеокамер и алкозамков на арендные автомобилей в течение одного-двух лет.

#Новости#Алина Ибрагимова#Общество
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