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Аллерголог дал советы по эффективной защите от тополиного пуха

15 июня 14:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как можно качественно защититься от цветения тополя.

По словам эксперта, аллергия у людей возникает исключительно во время контакта с аллергеном. В первую очередь необходимо защитить дыхательные пути и глаза от попадания тополиного пуха. Об этом информирует NEWS.ru.

В домашних условиях окна надо затянуть марлей или москитной сеткой. Пыль, пыльца и пух не должны попадать в жилье. Аналогичные действия, по возможности, нужно произвести и на работе. Кроме того, лучше договориться с коллегами пользоваться климат-контролями. Там наружный воздух фильтруется. Пыльца, тополиный пух в помещение не попадают, пояснил иммунолог.

Гуляя на улице Болибок советует носить медицинскую маску и солнцезащитные очки. Это наиболее дешевые, безопасные и эффективные средства защиты. Так пыльца не будет попадать в нос, глаза и рот.

Весной 2020 и 2021 года стало понятно, что жесткий масочный режим для защиты от ковида был крайне эффективен и от респираторных аллергозов. Пыльца является довольно крупной частицей. Она застревает на каждой тканевой многоразовой маске, не достигая дыхательных путей, подчеркнул медик.

Собеседник издания добавил, что при появлении первых симптомов аллергии стоит сразу же обратиться к специалисту. Врач подберет нужное лечение. Помимо этого, Владимир Болибок рекомендует пройти аллергологическое обследование, чтобы понять, какой аллерген раздражает. Данная процедура проводится в любое время. Пациенту не обязательно ждать, когда закончится сезон аллергии.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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