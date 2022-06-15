Аллерголог дал советы по эффективной защите от тополиного пуха

В домашних условиях окна надо затянуть марлей или москитной сеткой. Пыль, пыльца и пух не должны попадать в жилье. Аналогичные действия, по возможности, нужно произвести и на работе. Кроме того, лучше договориться с коллегами пользоваться климат-контролями. Там наружный воздух фильтруется. Пыльца, тополиный пух в помещение не попадают, пояснил иммунолог.