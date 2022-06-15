«20 главных событий России за 20 лет»: Цифровизация государства и экономики России

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной некоммерческой организации «Институт развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Россия строит цифровое государство и экономику с 2002 года, когда был дан старт проекту «Электронного правительства». Его элементы ускоряют работу госорганов, позволяют обмениваться информацией, документами, быстрее и четче принимать решения. На бытовом уровне россияне сталкиваются с этим проектом через портал госуслуг. Он позволяет удаленно решить большое количество вопросов: заказать справки, подать налоговую декларацию, запросить вычет, льготы, выплаты, записаться на прием к врачу, встать в очередь на детский сад или подать заявление школу. Это не полный список функций, доступных гражданам. Все это можно сделать дома через интернет без похода по инстанциям, очередей и вороха справок. Вся необходимая информация уже есть в базах данных и госорганы за секунду имеют доступ к документам. В год этими услугами пользуются более 25 миллионов раз.
Не отстают и госкомпании. Так в 2020 году до 48% выросло число госкомпаний, разработавших и цифровую стратегию. Средний уровень цифровизации процессов по всем отраслям составил 54%. Лидерами стали банки и финансовые организации, ЖКХ, телеком, страхование и нефтегазовая отрасль.
Еще 10 лет назад переводы денег от человека к человеку занимали несколько дней, а от организации к организации еще больше. Теперь деньги падают на карту за секунду. Удаленно можно открыть счет, заказать кредитку, купить нужный страховой полис.
Российские города развивают «умные» технологии, которые применяются во всех сферах. Например, в ЖКХ можно автоматически получать данные со счетчиков или даже искать протечки в подземных сетях. В области безопасности в стране развернуто несколько систем, которые позволяют автоматически выписывать штрафы нарушителям, искать угнанные авто, подозреваемых и пропавших людей. В помощь правоохранительным органам работают машинное зрение и искусственный интеллект.
Активно новые технологии применяются и в промышленности. Например, ММК внедрил беспилотные грузовики, которые перевозят грузы по территории комбината. Аналогичный проект анонсировал КАМАЗ. В сельском хозяйстве умные дроны следят за тем, как растут посевы, борются с вредителями и сорняками. На заводах применяются роботы, которые упрощают и ускоряют процессы сборки, выполняют самую тяжелую и опасную работу.
При этом границ для развития цифровых сервисов нет, сейчас прорабатывается возможность получения госуслуг с помощью голоса. Предлагается проработать 25 суперсевисов, которые могут быть необходимы каждому гражданину и будут доступны без посещения госорганов. Два таких сервиса уже работает это поступление в вуз онлайн (в 2021 году подано 70 тысяч таких заявлений в 54 вуза) и оформление европротокола о ДТП онлайн. За год 220 тысяч человек с качали приложение «Помощник ОСАГО».