«20 главных событий РФ за 20 лет»: Россия обновила советский рекорд по вводу жилья

В России активно решается «квартирный вопрос», тот самый, что в свое время испортил москвичей. Но сейчас строительная отрасль в России – это полноценный драйвер экономики. Высокие темпы строительства не только дают работу большому количеству людей, но тянут за собой вперед и другие отрасли. Например, металлургию, которая поставляет арматуру, конструкции, материалы, горнодобывающую отрасль, которая производит стройматериалы, деревообработка, производители окон, пластика, финансовый сектор, который кредитует покупателей новых квартир и страхует жилье и кредитные риски. Все эти отрасли во многом работают именно на удовлетворение потребностей строителей. Экономисты называют мультипликативным эффектом. Есть у этого явления и другая сторона – социальный фактор. Миллионы людей могут улучшить качество жизни: переехать из старого жилья в новое, молодые семьи могут съехать от родителей, обменять маленькую квартиру на большую. Уровень счастья нельзя оцифровать, но возможность купить собственное жилье – это безусловная ценность.