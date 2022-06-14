В ПМЭФ-2022 примут участие представители всех субъектов РФ

Как рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2022 Антон Кобяков, рассмотрение регионального инвестиционного потенциала, представление продукции регионов сегодня особенно важно в связи с необходимостью перестроить логистические цепочки, найти партнеров для решения вопроса независимости России от импорта. В этом году активность на форуме особенно значительна. Региональные власти и крупный бизнес ведут колоссальную работу, потому вполне можно рассчитывать на заключение на форуме важнейших стратегических договоров и соглашений. Оргкомитет традиционно взаимодействует со всеми регионами страны, что обеспечивает возможность принять участие в ПМЭФ на безвозмездной основе, по утвержденным квотам.