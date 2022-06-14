В Башкирии на подготовку к отопительному сезону потратят свыше 5,5 миллиарда рублей

Сообщается, что данная сумма будет направлена на ремонт 16 тысяч км водопроводных сетей и 4 тысяч км тепловых сетей, а также осуществить подготовку 1,6 тысяч котельных. Министр ЖКХ также отметил, что готовность к отопительному сезону в республике на данный составляет порядка 32%, добавив, что уже началось проведение гидравлических испытаний и проведение ремонтных работ трубопроводов.