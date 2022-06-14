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«Сразу закрывайте»: Хабиров поручил проверить аттракционы после ЧП в Башкирии

14 июня 08:53
Фото: 1MI
Усилить работу надзорных ведомств по контролю за детскими аттракционами на территории парков республики глава региона призвал сегодня в ходе правительственного заседания в ЦУРе

Глава региона Радий Хабиров обратился к гостехнадзору, призвав ведомство не церемониться с безответственными владельцами аттракционов. Свое обращение руководитель республики озвучил в ходе оперативного совещания Правительства.

Отметим, что месяцем ранее в Нефтекамске двое детей после катания на карусели получили травмы. Позднее стало известно, что причиной происшествия стало то, что аттракцион не был закреплен должным образом.

— «Любая нестыковка бьет по детям, поэтому будьте предельно принципиальны. Есть основания — сразу закрывайте! Раз уж занимается человек таким видом деятельности, пусть будет предельно аккуратен, внимателен и ответственен», — заявил Хабиров.

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