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Прокуратура проверит инцидент с выбросом пламени на нефтяном заводе в Стерлитамаке

14 июня 13:07
Фото: 1MI
Выброс пламени произошел сегодня на «Стерлитамакском нефтехимическом заводе». В результате чего один человек скончался, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура проверит происшествие на «Стерлитамакском нефтехимическом заводе», в результате которого один человек скончался, а еще трое были госпитализированы с ожогами различной степени. Так, надзорное ведомство намерено установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению законодательства о промышленной безопасности.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 14 июня, в 11 утра при проведении работ по очистке печи. Известно, что произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате чего пострадало четыре человека. В пресс-службе прокуратуры РБ отметили, причиной трагедии послужили нарушения правил техники безопасности при ведении работ.

Так, по факту произошедшего Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье за «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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