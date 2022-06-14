Прокуратура проверит инцидент с выбросом пламени на нефтяном заводе в Стерлитамаке

Прокуратура проверит происшествие на «Стерлитамакском нефтехимическом заводе», в результате которого один человек скончался, а еще трое были госпитализированы с ожогами различной степени. Так, надзорное ведомство намерено установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению законодательства о промышленной безопасности.