Какие профессии остаются востребованными среди российских работодателей?

Наиболее популярными среди работодателей оказались профессии, которые входят в группы «Строительство» и «Туризм и рестораны» - число предложений в этих категориях возросло на 17% по сравнению с апрелем 2022 года. Именно к этим сферам стоит присмотреться соискателям, которые находятся в поиске работы. Отсутствие знаний и опыта – не проблема. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) предлагает гражданам бесплатно обучиться новой профессии или пройти повышение квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Заявки на участие в программе принимаются на портале «Работа России».
Если в начале весны на рынке труда отмечался небольшой спад, то сейчас, когда ситуация стабилизировалась, самое время задуматься о развитии своей карьеры. Для жителей всех регионов России, которые хотят получить навыки работы в строительной сфере, доступно несколько дистанционных программ повышения квалификации: «Строительный контроль. Обеспечение безопасности и качества строительства зданий и сооружений»; «Управление объектом коммерческой недвижимости»; «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве». Специалисты, которые планируют работать в индустрии гостеприимства могут пройти программу обучения профессиональному английскому «English in hospitality and tourism/ английский язык в сфере гостеприимства и туризма».
«Выпускники наших программ получат самые актуальные знания и навыки, которые подарят им существенные конкурентные преимущества при поиске работы. Соискателям доступны совершенно разные программы по востребованным специальностям. Благодаря различным форматам обучения получить новую профессию или повысить квалификацию может каждый – география программы охватывает всю Россию», - отметил заместитель директора Центра общественных связей РАНХиГС Сергей Шатунов.
Президентская академия предлагает широкий спектр очных и очно-заочных программ по указанным направлениям на базе своих региональных филиалов.
В Республике Карелия открыт прием на программы «Экскурсовод (гид)» и «Социально-культурный сервис и туризм», в Мурманском филиале Президентской академии реализуется курс «Экономика и управление туризмом и гостиничным хозяйством». Жители Кировской области могут научиться основам туристического менеджмента в рамках программы «Туризм, музейное и экскурсионное дело», в Калининградской области ведется набор на специальность «Менеджмент в сфере гостеприимства». В Ленинградской области доступен курс «Менеджмент в сфере гостиничного сервиса (гостеприимства)», а жители Забайкальского края и Бурятии могут повысить свою квалификацию на курсе «Гостиничный сервис и услуги средств размещения».
Для жителей южных регионов открыта программа «Экспертиза и оценка недвижимости», Челябинский филиал РАНХиГС предлагает пройти обучение на курсе «Менеджер по продажам в сфере недвижимости», в Московской области в рамках программы «Проектирование и сметное дело» готовят инженеров-сметчиков. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ведется набор на курсы «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» и «Экономика и управление в строительстве». В Хабаровском крае реализуется программа «Ценообразование и сметное дело в строительстве», в Республике Татарстан – «Сметное дело». В Приморском филиале Академии также ведется набор на курс «Проектно-сметное дело (Гранд-смета)».
Длительность обучения составляет от 72 до 256 учебных часов. Бесплатное участие в программе доступно для студентов последних курсов и выпускников вузов, отслуживших по призыву, граждан до 35 лет без высшего и среднего профессионального образования, молодых мам, людей 50+, а также для сотрудников любого возраста, которые находятся под риском увольнения или уже потеряли работу.
РАНХиГС является одним из трёх федеральных операторов программы бесплатного профессионального обучения в рамках федерального проекта “Содействие занятости”, которая реализуется Минтрудом России и Федеральной службой по труду и занятости РФ. В реализации проекта задействованы более 50 филиалов Академии, которые выступают в качестве базовых образовательных организаций на территории субъектов РФ. К сети партнерских организаций Академии присоединились уже более 20 ведущих вузов страны. Подать заявку на участие в программе можно на портале «Работа России».