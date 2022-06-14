Какие профессии остаются востребованными среди российских работодателей?

Наиболее популярными среди работодателей оказались профессии, которые входят в группы «Строительство» и «Туризм и рестораны» - число предложений в этих категориях возросло на 17% по сравнению с апрелем 2022 года. Именно к этим сферам стоит присмотреться соискателям, которые находятся в поиске работы. Отсутствие знаний и опыта – не проблема. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) предлагает гражданам бесплатно обучиться новой профессии или пройти повышение квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Заявки на участие в программе принимаются на портале «Работа России».